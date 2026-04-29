сегодня в 07:15

Дождь и мокрый снег будут днем 29 апреля в Московском регионе

Днем 29 апреля в Москве и области ожидается от +3 до +5 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В среду днем в Московском регионе будет облачно. Возможны дождь и мокрый снег.

Ветер будет северо-западный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от -1 до +1 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен мокрый снег.

Ветер ожидается северо-западный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.