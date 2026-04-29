Затихли и ждут жертв: как похолодание влияет на клещей

Короткое похолодание в столичном регионе не уменьшает популяцию клещей. Они затихают и становятся менее активными, рассказал РИАМО эколог Илья Рыбальченко.

Рыбальченко отметил, что для жизнедеятельности клещей очень важна влажность и температура. Когда она достигает около 5°C градусов и ниже, это насекомое прячется в лесную подстилку и становится малоподвижным. При температуре 0 и ниже, клещ перестает охотиться. Важно отметить, что в таких условиях насекомое не погибает, а «зимует в лесной подстилке».

«Короткие холода не выключают сезон. Если сегодня мокрый снег и +2°C, клещ может просто притормозить. А через 2-3 теплых дня, когда почва и трава снова прогреются, он опять выходит „на дежурство“. Для начала активности клещам обычно хватает устойчивых плюсовых температур, а наиболее комфортный диапазон для активного поиска хозяина — примерно +10 — +20 °C, особенно если есть влажность и нет палящего солнца», — рассказал Рыбальченко.

По его словам, холода сказываются на активности, но не обязательно на численности этих насекомых. Холодный день уменьшает вероятность встречи человека с клещом.

«Клещ сидит ниже, меньше двигается, хуже реагирует на тепло и запах потенциального хозяина. Но если мороз был короткий, а снег или листовая подстилка защитили почву, популяция почти не страдает», — отметил эколог.

Он подчеркнул, что для клещей куда опаснее сочетание мороза, отсутствия снега и пересыхание лесной подстилки. Сказать однозначно, стало ли их больше в столичном регионе, нельзя. Эколог подметил, что картина неоднородная.

