Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил Европе ввести санкции против самой себя. Так он прокомментировал новый, 20-й пакет ограничительных мер Евросоюза против России, который был принят 23 апреля и стал крупнейшим за два года, пишет РИА Новости .

По мнению Мема, ЕС следовало бы наказать себя за нарушение международного права, разжигание войны против России и игнорирование многочисленных нарушений международного права со стороны Израиля. Политик подчеркнул, что двойные стандарты являются главной проблемой западных элит, которые считают себя вправе навязывать свою волю на международной арене.

Евросоюз ввел очередной пакет санкций, который затронул банковскую систему, криптовалюты, а также импорт и экспорт ряда товаров. В ответ на это Россия неоднократно заявляла, что ограничительные меры не достигнут своих целей, а лишь навредят самим европейским странам.

Мема также добавил, что западные политики продолжают игнорировать очевидные факты и действуют вопреки здравому смыслу. По его словам, такой подход только усугубляет международную напряженность и подрывает доверие к европейским институтам. Официального ответа от Евросоюза на это заявление пока не поступало.

