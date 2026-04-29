На МКАДе столкнулись фура и Lexus
На МКАДе произошло ДТП с участием фуры и Lexus, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что водитель фуры перепутал поворот, выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем.
По предварительной информации, водитель большегруза растерялся из-за неизвестного маршрута и поехал не в том направлении.
В результате аварии пострадал водитель Lexus. Ему оказывают медицинскую помощь.
