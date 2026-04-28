«Скорая» попала в лобовое ДТП на Новом Арбате в Москве

Вечером 28 апреля в Москве на Новом Арбате произошла авария с участием машины скорой помощи. Судя по кадрам с места происшествия, столкновение транспортных средств было лобовым, пишет «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

На опубликованных кадрах видно, что и машина скорой помощи, и Hyundai получили повреждения передних частей автомобилей. Авария произошла рядом с пешеходным переходом.

На видео видно, что у обеих машин серьезно повреждены бамперы.

Информации о пострадавших на момент публикации заметки не поступало. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

