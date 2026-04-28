Эксперт Горелкин рассказал о вербовке подростков кибермошенниками

Генеральный директор Phishman Алексей Горелкин заявил, что киберпреступники все чаще вербуют подростков, используя их доверчивость и возраст. По данным Следственного комитета, в 2025 году каждое пятое киберпреступление в России совершают несовершеннолетние, сообщает АБН24 .

В условиях роста кибермошенничества злоумышленники вовлекают подростков в противоправные схемы, поскольку ими проще манипулировать. Несовершеннолетние становятся посредниками и исполнителями, реже вызывая подозрения у правоохранительных органов.

«Цели и конкретные схемы вербовки разнообразны: от доступа к родительским деньгам или роли «курьера» до содействия и прямого участия в диверсионной деятельности. Но суть одна — подростка вербуют как «агента». Дети выполняют задания кураторов, в силу возраста меньше привлекая внимания правоохранителей, а их нынешняя доверчивость выше, чем у сверстников из 90-х, когда все знали, что разговаривать с незнакомцами — опасно», — подчеркнул Горелкин.

Он добавил, что злоумышленники все чаще используют нейросети и дипфейки для создания манипулятивного контента.

«Цифрового собеседника может вообще не существовать: силовики отмечают рост использования нейросетей для манипулятивного контента, нацеленного на подростков. Дипфейки повышают и без того высокую эффективность мошеннической «воронки» — от первого контакта до успешного обмана. В случае с незнакомцами «делай, что говорят» — наиболее опасный паттерн, апеллирующий к авторитету взрослых», — добавил эксперт.

Горелкин рекомендовал родителям регулярно обсуждать с детьми киберугрозы и следить за актуальной информацией, в том числе изучать памятки по безопасности.

«Чтобы передавать в семье знания о поведении в сети, важно быть в курсе актуальных тем — читать новости по теме или, например, памятки по безопасности от Госуслуг. А затем — не останавливаться на достигнутом», — заключил спикер.

