Еще 300 человек отправят на ликвидацию последствий ЧС в Туапсе

Глава МЧС РФ Александр Куренков рассказал, что группировку для сбора нефтепродуктов в результате пожара в Туапсе усилят.Еще 300 человек отправят на ликвидацию последствий ЧС, сообщает ТАСС .

«Также делаем все, чтобы не допустить попадания большого количества нефтепродуктов в море. Собираем и вывозим загрязненный грунт и водомазутную смесь», — отметил он.

Во вторник Туапсе из-за атаки дронов вспыхнул мощный пожар на НПЗ. Жителей ближайших домов эвакуировали в школу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе потенциально грозит экологической катастрофой. Об этом он сказал на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

