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Овчинский: на западе столицы возводят дом по реновации

В столичном районе Солнцево ведется строительство жилого комплекса общей площадью около 80 тыс. кв. м, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Дом расположен по адресу: ул. Матросова, з/у 29/1.

«На месте старых домов появится многоквартирный жилой дом, состоящий из двух корпусов, объединенных подземной автостоянкой. В нем предусмотрено 866 квартир. В настоящий момент на объекте завершены монолитные и кровельные работы, ведется монтаж фасадов, обустройство внутренних сетей, установка лифтов и окон. Общая строительная готовность превышает 60 процентов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новостройка располагается в пешей доступности от станции метро «Говорово», в районе с развитой инфраструктурой. Рядом с домомнаходятся продуктовые магазины, кафе, рестораны, аптеки и остановки общественного транспорта.

Во дворе появятся сразу две детские и спортивная площадки, а также две зоны для тихого отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче нового дома по реновации на улице Онежской в Головинском районе.