Минтранс разработал закон «О транспортной политике»

Член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков пояснил, что транспортная система страны до сих пор не имела комплексного законодательного регулирования. Новый закон должен закрепить базовые понятия и принципы работы отрасли.

«Например, там даются определения, что такое "единая опорная транспортная сеть", что такое "транспортно-экономический баланс Российской Федерации", "что такое транспортное планирование" и для чего оно нужно, потому что и для народного хозяйства, и для перевозок пассажиров важен транспорт в комплексе. Вы знаете, пассажиру часто не так важно, на чем уехать — на поезде или на самолете, ему важно, чтобы транспорт работал. А вот правильно определить, что здесь правильнее, экономичнее запустить, чтобы поезд ездил или чтобы самолет летал — это все элементы как раз единой транспортной политики», — пояснил Кирилл Янков в эфире радио Sputnik.

По его словам, закон также предусматривает создание единой цифровой платформы на отечественном программном обеспечении с учетом международного опыта.

«По идее, в теории такая платформа, когда она будет создана, позволит видеть достаточно прозрачно, что, откуда, куда и как везут… И если туда добавить данные по другим видам транспорта, то можно эту платформу в целом сделать», — уверен Янков.

Эксперт отметил и фискальную задачу — повышение прозрачности уплаты налогов в сфере грузовых автоперевозок. На первом этапе возможны сложности в регионах с высокой долей частных перевозчиков, однако единое транспортное пространство страны останется приоритетом, заключил он.

