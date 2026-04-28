Жители Сланцев пытаются спасти одинокого аиста, который бродит по городу в снег

Жители Сланцев в Ленинградской области бьют тревогу — несколько дней по городу в снег и сильный ветер бродит одинокий аист. Птица никуда не улетает и может стать жертвой бродячих собак.

Очевидцы сообщают, что пернатый летает крайне редко, поджимает лапу, часами замирает под снегопадами и питается лягушками и пищевыми отходами.

Специалисты из «Дома белого аиста» изучили видео и определили, что это самка. По их мнению, она могла просто выдохнуться после долгого перелета — сказался и резкий перепад температур. Птица нуждается в помощи и отдыхе в теплом месте.

В центре помощи диким животным «Сирин» подтвердили, что готовы принять аиста и оказать ему необходимую помощь. Единственное условие — птицу необходимо поймать и самостоятельно привезти в центр. Жители Сланцев ищут тех, кто сможет это сделать.

Волонтеры призывают всех неравнодушных помочь в спасении аиста, сообщает «Mash на Мойке».

