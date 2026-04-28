В Москве рядом с 9-летним мальчиком взорвалась купюра
В Москве в районе Коньково на улице Саморы Машела 9-летний мальчик гулял во дворе и заметил свернутую купюру номиналом 1000 рублей. Ребенок не стал подбирать деньги, а кинул на банкноту снег, после чего прогремел взрыв, сообщает SHOT.
Через считанные секунды после того, как ребенок бросил на купюру снег, раздался хлопок. Школьник не пострадал. На месте работают экстренные службы.
Очевидцы в Коньково предположили, что банкнота была приклеена скотчем к взрывному механизму. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Аналогичная ситуация некоторое время назад уже происходила в Красногорске. Там мальчик поднял с земли самодельное взрывное устройство, завернутое в 10-рублевую купюру. СВУ сдетонировало, и ребенку разорвало четыре пальца. Снаряд был замаскирован под промышленный инструмент для автомехаников.
