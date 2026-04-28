В Москве рядом с 9-летним мальчиком взорвалась купюра

В Москве в районе Коньково на улице Саморы Машела 9-летний мальчик гулял во дворе и заметил свернутую купюру номиналом 1000 рублей. Ребенок не стал подбирать деньги, а кинул на банкноту снег, после чего прогремел взрыв, сообщает SHOT .

Через считанные секунды после того, как ребенок бросил на купюру снег, раздался хлопок. Школьник не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Очевидцы в Коньково предположили, что банкнота была приклеена скотчем к взрывному механизму. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Аналогичная ситуация некоторое время назад уже происходила в Красногорске. Там мальчик поднял с земли самодельное взрывное устройство, завернутое в 10-рублевую купюру. СВУ сдетонировало, и ребенку разорвало четыре пальца. Снаряд был замаскирован под промышленный инструмент для автомехаников.

