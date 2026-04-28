Подростка пытались вовлечь в диверсии через читы для игры на Камчатке
Управление ФСБ России по Камчатскому краю предотвратило попытку украинских спецслужб завербовать 12-летнего школьника. Мошенники шантажировали подростка после того, как он перевел деньги на покупку читов для компьютерной игры, сообщает РИА Новости.
Злоумышленники через мессенджер Telegram сообщили ребенку, что его средства якобы пошли на поддержку украинских военных, а затем потребовали еще более двух тысяч рублей за молчание, угрожая обращением в российские правоохранительные органы.
Родители подростка вовремя обратились в УФСБ России по Тихоокеанскому флоту. Благодаря этому попытка вовлечения школьника в незаконную деятельность была пресечена. В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел в апреле 2026 года.
В ФСБ отмечают, что украинские спецслужбы продолжают активно искать в социальных сетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Подобные попытки вовлечь несовершеннолетних фиксируются в том числе и на Камчатке. Вербовщики используют различные схемы, часто манипулируя детьми через игровые платформы.
Управление ФСБ призывает родителей обратить внимание на эту проблему и внимательнее следить за онлайн-активностью своих детей. Спецслужбы рекомендуют объяснять подросткам, как распознавать мошенников и к кому обращаться за помощью в подобных ситуациях. Своевременное обращение в правоохранительные органы может предотвратить трагедию.
