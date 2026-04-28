Подростка пытались вовлечь в диверсии через читы для игры на Камчатке

Управление ФСБ России по Камчатскому краю предотвратило попытку украинских спецслужб завербовать 12-летнего школьника. Мошенники шантажировали подростка после того, как он перевел деньги на покупку читов для компьютерной игры, сообщает РИА Новости .

Злоумышленники через мессенджер Telegram сообщили ребенку, что его средства якобы пошли на поддержку украинских военных, а затем потребовали еще более двух тысяч рублей за молчание, угрожая обращением в российские правоохранительные органы.

Родители подростка вовремя обратились в УФСБ России по Тихоокеанскому флоту. Благодаря этому попытка вовлечения школьника в незаконную деятельность была пресечена. В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел в апреле 2026 года.

В ФСБ отмечают, что украинские спецслужбы продолжают активно искать в социальных сетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Подобные попытки вовлечь несовершеннолетних фиксируются в том числе и на Камчатке. Вербовщики используют различные схемы, часто манипулируя детьми через игровые платформы.

Управление ФСБ призывает родителей обратить внимание на эту проблему и внимательнее следить за онлайн-активностью своих детей. Спецслужбы рекомендуют объяснять подросткам, как распознавать мошенников и к кому обращаться за помощью в подобных ситуациях. Своевременное обращение в правоохранительные органы может предотвратить трагедию.

