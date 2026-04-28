МЧС: утечек нефти с НПЗ в Туапсе сейчас не происходит

Общество

Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что ситуация с крупным пожаром на НПЗ в Туапсе находится под контролем. По его словам, утечек нефти нет, сообщает ТАСС.

«Все службы нацелены на оказание помощи жителям Туапсе», — отметил он.

По его словам, обеспечивается оперативная ликвидация последствий, а также оказывается поддержка в восстановлении нормальной жизни.

Во вторник Туапсе из-за атаки дронов вспыхнул мощный пожар на НПЗ. Жителей ближайших домов эвакуировали в школу.

