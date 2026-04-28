В Вене вандалы осквернили захоронение советских воинов перед Днем Победы

В Вене группа неизвестных осквернила захоронение советских воинов, погибших за освобождение Австрии от фашизма. Вандалы запачкали краской памятник на одном из городских кладбищ, сообщает РЕН ТВ .

Все произошло в преддверии Дня Победы, что придает случившемуся особо циничный характер. Посольство России в Австрии уже направило ноту в Министерство иностранных дел страны. Дипломаты потребовали принять исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств произошедшего. Российская сторона настаивает на привлечении виновных к ответственности и обеспечении сохранности воинского захоронения.

В дипмиссии подчеркнули, что подобные действия оскорбляют память о подвиге советских солдат, ценой своей жизни освободивших Европу от нацизма. Посольство рассчитывает на оперативное реагирование австрийских властей и недопущение подобных инцидентов в будущем.

Австрийская сторона пока официально не комментировала произошедшее. Посольство РФ продолжает следить за ситуацией и держит вопрос на контроле. Ранее подобные случаи осквернения советских воинских захоронений уже происходили в ряде европейских стран.

