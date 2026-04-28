Варшава освободила арестованного российского историка Бутягина

Варшава решила освободить российского археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, которого хотели отправить на Украину, сообщает ТАСС .

Арестованный историк был освобожден в рамках обмена с Белоруссией. Он состоялся по формуле «5 на 5», что подтвердил глава польского МИД Радослав Сикорский.

«Со своей стороны мы освободили российского историка. Это был человек, который должен был быть экстрадирован на Украину», — сказала польский министр.

Бутягина задержали в декабре прошлого года в Польше по международному ордеру, выданному Украиной. Киев обвинял историка в якобы уничтожении культурного наследия в Крыму.

Польша намеревались передать археолога украинской стороне. Между тем российские дипломаты назвали арест Бутягина политизированным и пообещали, что он не останется без последствий.

