В Волоколамском округе реализовали самый доступный земучасток на прошлой неделе

В Подмосковье на прошлой неделе прошло 93 аукциона, и самый доступный земельный участок реализовали в Волоколамском округе. Лот под ИЖС в деревне Сапегино при участии двух претендентов сдали в аренду за 29,3 тыс. рублей в год, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике региона еженедельно анализирует торги и фиксирует лоты с минимальным ростом цены. По итогам прошедшей недели самым бюджетным стал участок в Волоколамском округе.

Земля площадью чуть более 12 соток предназначена для индивидуального жилищного строительства и расположена в деревне Сапегино. В аукционе участвовали два претендента. Годовая арендная плата составила 29 349,52 рубля, что лишь незначительно превысило стартовую цену. Как правило, подобные участки с невысокой конкуренцией находятся более чем в 100 км от Москвы.

С начала года в Волоколамском округе передано 41 участок в аренду и 26 — в собственность. В настоящее время в заявочной кампании находится более 50 лотов. Подобрать землю в любом округе региона можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.