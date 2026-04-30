В Нижнем Новгороде мошенники похитили 13 млн рублей у бойцов СВО

В Нижнем Новгороде мошенники обманом похитили более 13 млн рублей у участников специальной военной операции. Двое обвиняемых заключены под стражу, сообщает pravda-nn.ru .

Один из фигурантов действовал в составе организованной группы. По версии следствия, он похитил у военнослужащих, находящихся в зоне СВО, более 10 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Злоумышленникам грозит реальный срок.

Расследование уголовного дела продолжается.

