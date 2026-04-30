Психиатр объяснил, почему Трамп спутал Украину с Ираном

Психиатр Василий Шуров заявил, что американский президент Дональд Трамп просто оговорился, перепутав Иран и Украину. По его мнению, у лидера США нет признаков деменции, сообщает NEWS.ru .

Доктор прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о военных проблемах украинцев, в котором тот перепутал Украину с Ираном. По мнению специалиста, это была оговорка по Фрейду, а не проявление когнитивных нарушений.

«Деменции у Трампа точно нет, у него достаточно средние интеллектуальные способности. Видно, что человек ни одной книжки за свою жизнь не прочитал, за него все писалось, речь достаточно простая. <…> Здесь, [заявляя о военном поражении Украины], он оговорился, но по Фрейду. В глубине души американский лидер понимает, что Киев проиграл, как ни крути, и из ситуации придется выходить с разной степенью потерь. Ему, конечно, хочется с минимальными», — сказал Шуров.

Психиатр добавил, что Трамп — «грандиозный нарцисс», который не может справляться с критикой.

Ранее Трамп заявил о военном поражении Украины, однако в подтверждение своих слов сослался на информацию о потерях Ирана.

