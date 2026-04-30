В Нижегородской области стало меньше ДТП

В Нижегородской области с начала года произошло 760 ДТП, 40 человек погибли. Число аварий снизилось на 5,2%, сообщил начальник регионального управления Госавтоинспекции Владимир Ежов, сообщает pravda-nn.ru .

В авариях пострадали 993 человека. По словам Владимира Ежова, чаще всего ДТП происходят из-за превышения скорости, выезда на встречную полосу и игнорирования условий движения. В 68 случаях погибли 15 водителей, еще 12 пассажиров стали жертвами в 34 ДТП — все они были не пристегнуты.

Особую тревогу вызывает детский травматизм. В первом квартале зарегистрировано 60 ДТП с участием несовершеннолетних, пострадали 67 детей, погибших нет. Чаще всего дети были пассажирами, в 23 случаях — пешеходами. Выявлено шесть нарушений правил перевозки.

«Поэтому, чем лучше мы подберем кресло для ребенка, тем меньше будет последствий в случае ДТП», — отметил Владимир Ежов.

С января 2026 года штраф за нарушение правил перевозки детей увеличен с 3 до 5 тысяч рублей. С наступлением тепла растет число аварий с мототехникой и электросамокатами: в 2025 году в области зафиксировано 181 ДТП с СИМ, один человек погиб. Ответственность за ДТП с участием подростков несут родители, напомнили в нижегородской прокуратуре.

