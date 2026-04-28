Большая потеря: умер артист театра кукол Образцова Ляпидевский

сегодня в 17:42

В 89 лет умер народный артист России Роберт Ляпидевский

Народный артист России Роберт Ляпидевский умер в 89 лет. Он работал в труппе Центрального театра кукол имени В. Образцова с 1959 года, сообщается на странице сообщества учреждения в ВК .

Ляпидевский выступал перед зрителями 65 лет. Мужчина умел развлекать публику с помощью кукол.

За время работы в труппе сыграл огромное количество героев. Среди них — дух окровавленной графини и царя Салтана, Критского быка, Русского Медведя, а также ослика Иа и многих других персонажей.

«Роберт Анатольевич был «абсолютным образцовцем» — человеком редкой души, невероятного обаяния и подлинного артистизма», — отметили в пресс-службе театра кукол.

Также выразили соболезнования родным и близким Ляпидевского. В театре кукол скорбят из-за смерти народного артиста России.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.