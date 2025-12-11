МИД России назвал задержание российского археолога политизированной акцией

Сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина задержали в Варшаве 4 декабря по международному ордеру, выданному Украиной, которая обвиняет его в уничтожении культурного наследия в Крыму. Российские дипломаты назвали арест политизированным и пообещали, что он не останется без последствий, сообщает Общественное Телевидение России .

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев обвиняет ученого в уничтожении культурного наследия во время археологических раскопок в Крыму, оценивая ущерб в 370 млн рублей. В российском диппредставительстве подчеркнули, что обвинения абсурдны, а задержание — незаконно.

Бутягин руководит археологическими работами в Керчи с 1999 года и является специалистом по античной археологии. В Европу он приехал по приглашению для чтения лекций, однако был задержан в Варшаве, где его арестовали на 40 суток. Польская сторона назначила ему адвоката, а состояние ученого оценивается как удовлетворительное.

Политолог Дмитрий Межевич отметил, что Украина использовала ситуацию для провокации, подставив Польшу и Европу. Юрист Дмитрий Матюшенков пояснил, что Бутягину может грозить до пяти лет лишения свободы по украинскому законодательству, однако решение о выдаче будет зависеть от позиции Польши. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее правовым произволом и призвал граждан России воздержаться от поездок в Польшу в нынешних условиях.

