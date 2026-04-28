В Коломне более 2,8 тыс жителей проголосовали за объекты благоустройства

Более 2800 жителей Коломны и Озер приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, которое проходит с 21 апреля по 12 июня. В городском округе на выбор представлены три общественные территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Голосование проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году жители выбирают одну из трех территорий: сквер «Детский городок» на улице Пионерская, участок у дома № 46 по улице Ларцевы Поляны и сквер на улице Круговая в Озерах.

По данным на 28 апреля, лидирует сквер «Детский городок» — за него проголосовали 1 742 человека. Итоговый объект, набравший наибольшее количество голосов, благоустроят в 2027 году.

Принять участие могут жители старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. На улицах Коломны и Озер помощь в голосовании оказывают волонтеры Подмосковья. Они прошли предварительное обучение и используют мобильное приложение для фиксации результатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.