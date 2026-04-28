В Подольске прошел III Открытый молодежный фольклорный фестиваль «Традиция»

25–26 апреля в городском округе Подольск состоялся III Открытый молодежный фольклорный фестиваль «Традиция». Руководителем и директором которого выступила Лариса Горчакова. Мероприятие организовано Образцовым коллективом фольклорным ансамблем «Терем» при поддержке Комитета по культуре, туризму и молодежной политике Администрации округа, СП «Рассвет» СДК «Романцево», ДК им. К. Маркса и ДЮОЦ «Родина», сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В фестивале приняли участие около 250 человек, 16 фольклорных коллективов из разных регионов России.Программа первого дня прошла в ДК им. К. Маркса. Она включала работу этномастерскую русской пляски, показы солистов и дуэтов, а также профильные мастер-классы по народному вокалу, фольклорному театру, которые позволили участникам глубже изучить элементы русского народного творчества. Дневную часть завершил гала-концерт. Вечерняя программа продолжилась в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина», где состоялись круглый стол для педагогов и молодежная вечерка.

Во второй день основные мероприятия провели также в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина». В первой половине дня прошли мастер-классы, выступление театра «Шибер Выбер» и состязания по пляске. Завершился фестиваль двухчасовым концертом в Парке культуры и отдыха им. В. Талалихина.

«Я учусь в школе „Бородино“ и занимаюсь фольклором уже на протяжении 9 лет. В этом году темой „Традиции“ стала народная пляска и этнохореография. Во второй день в „Родине“ у нас проходили состязания, в которых участвовали ребята от 10 до 35 лет. Мне удалось победить в номинации 15-17 лет с наигрышами „Подгорная“ и „Цыганочка“. Сегодня в парке Талалихина мы представили зрителям кадрили, проходочную песню и песню „Край бару“, — рассказала 15-летняя Ульяна Корнеева.

Фестиваль «Традиция» содействует сохранению и популяризации народных культурных традиций среди молодежи. На протяжении двух дней участники изучали элементы народного вокала, хореографии и фольклорного театра.

