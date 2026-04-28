В школе № 29 Подольска открыли мемориальную доску герою СВО Савелию Закирничному

27 апреля, в преддверии 81-й годовщины Великой Победы, в Подольске открыли мемориальную доску Савелию Закирничному. Кавалер ордена Мужества, участник специальной военной операции, офицер, до конца верный присяге и воинскому долгу, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подолськ.

В школе № 29 Савелий учился с 1-го по 9-й класс. Одноклассники запомнили его надежным товарищем, учителя — ответственным учеником. После школы выбрал путь служения Родине. Окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени В. Ф. Маргелова. Служил в подразделениях специального назначения.

За время службы проявил мужество, профессионализм и силу духа. Награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

«Память о Савелии Георгиевиче — это не просто строки на доске, а пример для подрастающего поколения. Пример человека чести, долга и беззаветной любви к Родине», — сказалл глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.