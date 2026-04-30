В Можайском округе с профессиональным праздником поздравили сотрудников скорой помощи

Ежедневно они принимают до сотни вызовов. Каждый из них словно рубеж, который нельзя сдать: пока не приехали, не помогли, не доставили в больницу расслабляться нельзя. На подстанции скорой медицинской помощи Можайского муниципального округа свой профессиональный праздник работники встретили с заслуженными наградами.

Слова благодарности и почетные грамоты тем, кто всегда на передовой, 29 апреля вручили заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная, председатель Совета депутатов Василий Овчинников, депутат Московской областной Думы Александр Наумов и депутат Совета депутатов Геннадий Соколов.

Цифры здесь не просто статистика. Обычно заступают на дежурство семь бригад в сутки, средний ритм работы от 80 до 100 выездов. И за каждым звонком огромная надежда на профессионализм работников скорой.

Подстанция живет своей обычной жизнью: кто-то уже собирается на смену, кто-то только вернулся и заполняет карту вызова. Но общее чувство в профессиональный праздник одно — гордость за дело, которому служишь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.