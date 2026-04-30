Более 100 можайских школьников приняли участие в финале Школьной лиги

29 апреля на подмосковной Live Арене в Одинцово состоялось масштабное событие в мире детско-юношеского спорта — грандиозный финал Школьной лиги сезона 2025/2026, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие собрало 8 тысяч зрителей, а в празднике были задействованы сотни юных спортсменов со всего региона.

Можайский округ был представлен внушительной делегацией — более 100 школьников. Это команды-участницы муниципального и регионального этапа соревнований, а также лучшие игроки муниципалитета, которые приняли участие в торжественном параде спортсменов.

Ребята с гордостью прошагали по Live Арене, представляя Можайский округ, и стали частью масштабного спортивного шоу, которое запомнится им на долгие годы.

«На всех этапах Школьной лиги молодежь достойно представила Можайский округ, показала характер, волю к победе и зарядила всех своей энергией. Уверен, что полученный опыт и эмоции станут отличной основой для будущих успехов», — рассказал глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

В программе мероприятия прошли захватывающие суперфиналы по баскетболу 3×3, где за титул абсолютных чемпионов боролись сильнейшие юноши и девушки, состоялась торжественная церемония награждения по четырем видам спорта и объявление лучших игроков. Кульминацией вечера стало выступление хедлайнеров: Татьяны Куртуковой, Клавы Коки, Анны Волковой, Gazan и Poli.

Одной из тех, кто стал участницей события, стала Мария, ученица Гимназии № 4. Она поделилась своими впечатлениями от события:

«Мне очень понравился финал Школьной лиги. Атмосфера была невероятно праздничная и энергичная. Особенно приятно было слышать, как объявили наш Можайский округ во время парада. Ощущается единство и гордость за свой муниципалитет. Это незабываемый день», — рассказала Мария.