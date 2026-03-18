Задержанного в Польше российского археолога Бутягина экстрадируют на Украину
Суд Варшавы одобрил экстрадицию российского археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Его хотят отправить на Украину, сообщает Baza.
Решение варшавского суда будет обжаловать защита археолога. Адвокаты намерены обратиться в суд высшей инстанции.
В ноябре 2024 года украинские власти заочно выдвинули обвинения против археолога, который проводил раскопки в Крыму. Речь шла о Бутягине, заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа и руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму.
Его задержали в декабре прошлого года в Польше, где археолог был проездом. Бутягина арестовали на основании международного ордера. В МИД РФ надеялись, что польские власти осознают абсурдность обвинения, но этого не произошло.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.