сегодня в 22:27

Тела трех рабочих обнаружили в строительном вагончике в подмосковном Дмитрове

В строительном вагончике в подмосковном Дмитрове нашли тела трех рабочих, сообщает РЕН ТВ .

По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом. Внутри помещения была обнаружена горелка и большой газовый баллон.

Известно, что рабочие занимались строительством коттеджа на территории поселка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что число жертв крупного пожара на стройплощадке во 2-м Амбулаторном проезде на севере Москвы достигло трех человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.