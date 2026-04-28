Тела трех рабочих обнаружили в строительном вагончике в подмосковном Дмитрове
В строительном вагончике в подмосковном Дмитрове нашли тела трех рабочих, сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом. Внутри помещения была обнаружена горелка и большой газовый баллон.
Известно, что рабочие занимались строительством коттеджа на территории поселка.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что число жертв крупного пожара на стройплощадке во 2-м Амбулаторном проезде на севере Москвы достигло трех человек.
