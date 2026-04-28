Трагедия на стройке: стало известно, кто погиб на пожаре в Москве

сегодня в 12:33

Трое погибли, семеро пострадали при пожаре на стройке в Москве

Число жертв крупного пожара на стройплощадке во 2-м Амбулаторном проезде на севере Москвы достигло трех человек. Стали известны подробности смерти одного из погибших, сообщает «МК: срочные новости» .

Одним из погибших оказался 40-летний рабочий Дмитрий. Мужчина скончался от отравления угарным газом. Поиски других возможных жертв продолжаются.

Пострадавшие также получили тяжелые травмы. В результате пожара отравления угарным газом и ожоги различных частей тела получили 35-летний Сослан Ч., 33-летний Александр Д., 32-летний Дмитрий С., 39-летний Альберт Т., 37-летний Сергей Ч., а также 46-летний Евгений С. Все они в тяжелом состоянии госпитализированы в разные больницы города.

Спасателям удалось эвакуировать 31 человека. Пожарные продолжают разбор завалов и поиск людей, которые могли оставаться внутри горящего здания. По данным оперативных служб, на момент возгорания на стройке могли находиться до 300 рабочих, что значительно осложняет спасательную операцию.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности. На месте работают усиленные расчеты пожарных, спасатели, бригады скорой помощи и следователи. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основная версия — нарушение техники безопасности. Причиной возникновения пожара могло стать короткое замыкание.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.