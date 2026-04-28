Четвертый ранг: в пожаре на стройке элитной многоэтажки в Москве погиб человек

Человек погиб в пожаре на стройке элитной многоэтажки в Москве

На севере Москвы во 2-м Амбулаторном проезде произошел крупный пожар в строящемся здании. Возгорание охватило второй и третий этажи объекта, один человек погиб, еще 12 удалось спасти, сообщает 112 .

Пожару присвоен уже четвертый ранг сложности, что указывает на серьезность происшествия и масштаб необходимых для ликвидации сил. На месте работают экстренные службы.

В результате трагедии один человек погиб. Еще трое пострадавших обратились за медицинской помощью. Спасателям удалось эвакуировать и спасти 12 человек, находившихся внутри горящего здания. Все спасенные живы и находятся в безопасности.

Пожарным пришлось столкнуться с трудностями при тушении — открытый огонь препятствовал оперативному доступу к очагу возгорания. Однако благодаря профессиональным действиям пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения пламени.

Следственные органы проводят проверку по факту пожара. Специалистам предстоит установить точную причину возгорания. Рассматриваются разные версии, включая возможное нарушение техники безопасности при проведении строительных работ. Официальных комментариев от представителей застройщика пока не поступало.

