10 человек пострадали при пожаре на стройке элитной многоэтажки в Москве

В Москве на 2-м Амбулаторном проезде в районе Аэропорт произошел сильный пожар на стройке элитного многоквартирного дома. Пламя охватило строящееся здание. На момент публикации заметки известно о 10 пострадавших, сообщает SHOT .

Очевидцы сообщают, что со второго и третьего этажей валит густой дым. На месте работают экстренные службы.

В результате возгорания пострадали не менее 10 человек. Состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое — они получили серьезные ожоги и находятся без сознания. Остальным пострадавшим также оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о степени тяжести их травм уточняется.

Пожарные прибыли на место происшествия, однако пока не могут подобраться к очагу возгорания. Доступу к огню мешает открытое пламя. Спасатели предпринимают все возможные меры для ликвидации пожара и эвакуации людей, которые могут находиться в здании.

Обстоятельства случившегося выясняются. Следственные органы проводят проверку по факту пожара. Предположительно, возгорание могло произойти из-за нарушения техники безопасности при проведении строительных работ. Информация о пострадавших и причинах происшествия будет уточняться по мере поступления новых данных.

