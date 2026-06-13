Финансист назвал наиболее выгодный вклад в июле

По его словам, самый логичный и потенциально самый выгодный шаг сейчас — открыть вклад на длительный срок, от 1 года до 3 лет. Это позволит зафиксировать текущую высокую ставку на долгий период, даже если ключевая ставка снизится, считает эксперт.

При этом, по его мнению, краткосрочные вклады на 3-6 месяцев более рискованны: по окончании срока реинвестировать средства придется уже на менее выгодных условиях.

Большинство опрошенных РИАМО экспертов ожидают, что Банк России 19 июня продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики. Базовый сценарий — снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта до 14%, однако часть аналитиков допускает более осторожный шаг на 0,25 процентных пункта (п.п.) или даже паузу.

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