Смертельный пожар на стройке в Москве произошел из-за короткого замыкания

Смертельный пожар на стройке в Москве произошел из-за замыкания в электрощитке в бытовке рабочих. Об этом сообщает SHOT .

Есть погибшие. Выжившие поделились, что пожар начался быстро. Резко появился густой дым.

Строители считают, что короткое замыкание произошло в бытовке на третьем этаже. Пожар получил четвертый ранг сложности.

На этажах все еще находятся строители. К месту происшествия едут машины скорой помощи. По словам прораба, в строении находятся почти 300 человек.

На опубликованной записи из здания идет черно-белый дым. Внутри горит огонь. Человека госпитализировали.

Днем 28 апреля в Москве в строящемся здании во 2-м Амбулаторном проезде рядом со станцией метро «Динамо» горит строящееся здание. Спасатели эвакуировали и спасли 21 человека. Для тушения привлекли значительные силы пожарных подразделений.

