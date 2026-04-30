Летели «стаями»: Пермь атаковали модернизированными БПЛА «Лютый»

сегодня в 11:31

Украинская армия атаковала Пермь беспилотниками «Лютый». У дронов был дополнительный топливный бак, чтобы увеличить расстояние пролета на 300 км, сообщает SHOT .

По предварительным данным, ВСУ запускали беспилотники с территории Днепропетровской области. Дроны летели «стаями» на низкой высоте.

Перед запуском их модернизировали — установили дополнительный топливный бак. Таким образом БПЛА могли пролететь на 300 км больше. Утром 30 апреля местные жители услышали взрывы — ПВО отражала атаку вражеских дронов. ВСУ пытались поразить одну из промышленных площадок Пермского края.

На данный момент угроза жизни и здоровью жителей отсутствует. Губернатор региона Дмитрий Махонин подчеркнул, что риска возникновения химической опасности после падения БПЛА нет. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

ВСУ второй день подряд атакуют Пермь. По словам Махонина, 29 апреля атаковали промышленные площадки. Там провели эвакуацию работников, пострадавших нет.

