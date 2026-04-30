Взрывы и дым: ПВО отражает воздушную атаку по Перми

сегодня в 08:12

Несколько взрывов прозвучали над Пермью

Местные жители слышали несколько взрывов над Пермью. ПВО отражает воздушную атаку, сообщает SHOT .

Горожане отметили, что слышали 2-3 взрыва примерно 2 часа назад, они прогремели на юге Перми.

С момента примерно первого взрыва сирена воздушной опасности над городом выла уже три раза. Официальных сведений о пострадавших и разрушениях в ЧП не было.

Украинцы второй день подряд атакуют Пермь. По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, 29 апреля ВСУ атаковали промышленные площадки. Там провели эвакуацию работников. Пострадавших нет.

