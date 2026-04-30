Врач предупредила: майский УФ-индекс в России достигает 7 единиц

Май — самый коварный месяц для кожи, об этом в разговоре с РИАМО предупредила заведующая отделением косметологии и дерматовенерологии АО «Медицина», кандидат медицинских наук Екатерина Анпилогова. Солнце уже активно, но температура воздуха обманчива: человеку не жарко, и он забывает о защите. Именно в мае фиксируется всплеск фотодерматозов и первых солнечных ожогов.

По словам Анпилоговой, УФ-индекс в средней полосе России достигает 5–7 единиц — это высокий уровень радиации. Особенность майского солнца в том, что UVA-лучи проникают сквозь облака и стекло, запуская фотостарение и повреждая ДНК клеток. При этом кожа после зимы истончена, лишена естественного меланинового барьера и особенно уязвима. Поэтому врач настаивает на ежедневной защите: за 15–20 минут до выхода на улицу необходимо наносить средство с маркировкой broad spectrum, то есть защищающее от UVA и UVB-лучей.

Дозировка и ее значение

На лицо и шею требуется около полутора миллилитров крема — это половина чайной ложки. Большинство пациентов наносят в три-четыре раза меньше, и защита падает экспоненциально. Обновлять средство нужно каждые два часа при пребывании на улице, а также после умывания, обильного потоотделения или контакта с водой. Для удобства поверх макияжа можно использовать стики или спреи с SPF.

Особое внимание стоит уделить так называемым слепым зонам. Губы — используйте бальзам с SPF, а также уши, шею, кисти рук и зону декольте. Именно здесь раньше всего появляются признаки фотостарения и пигментация. При УФ-индексе выше 6 необходима шляпа с полями более 7 сантиметров, солнцезащитные очки с маркировкой UV400 и одежда из плотных тканей — это не стиль, а медицинская необходимость, подчеркивает врач.

Усиленная защита требуется пациентам со светлой кожей и светлыми или рыжими волосами (фототипы I–II), а также тем, кто принимает фотосенсибилизирующие препараты — некоторые антибиотики, ретиноиды, нестероидные противовоспалительные средства. В группе риска также люди после эстетических процедур — пилингов, лазера, инъекций — и те, у кого есть пигментация, купероз или розацеа в анамнезе.

Чего не стоит делать

По словам специалиста, не стоит использовать прошлогодние средства, так как УФ-фильтры теряют стабильность при хранении. Также не стоит полагаться только на тональный крем с SPF — концентрации фильтров в декоративной косметике недостаточно. Игнорировать облачную погоду тоже не следует — до 80 процентов УФ-лучей проникают сквозь тонкие облака.

Анпилогова отметила, что фотостарение — процесс накопительный, и то, что человек делает для защиты кожи сегодня, определит ее состояние через 10–20 лет. Лучший крем с SPF — тот, которым пользуются регулярно.

