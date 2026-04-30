ПВО сбила 189 украинских беспилотников над Россией ночью
Минувшей ночью над российскими регионами перехватили 189 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Аппараты сбили дежурными средствами ПВО.
БПЛА ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями.
Ранее в Пермском крае объявили беспилотную опасность, закрыли аэропорт и ввели план «Ковер». Там также слышали взрывы.
