Утром в Пермском крае объявили беспилотную опасность и ввели план «Ковер»

В четверг утром в Пермском крае объявили беспилотную опасность, закрыли аэропорт и ввели план «Ковер», сообщает 59.ru .

Еще над Пермью висит дым после атаки дронов на промобъект, которую ВСУ провели 29 апреля.

В районе 9 часов утра в городе завыли сирены. Очевидцы рассказали, что слышат их в районе Компроса, в ЖК «Арсенал», на комплексе ПНИПУ, на Садовом, улицах Папанинцев и 25 Октября.

Ранее над городом прогремело несколько взрывов.

