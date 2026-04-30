Полицейский грузовик и легковушка столкнулись в Подмосковье — фото

Женщина пострадала в ДТП с полицейским грузовиком в Подмосковье

«КамАЗ» правоохранителей и легковой автомобиль Datsun столкнулись на Большом Московском кольце в округе Ступино, сообщает «МК: срочные новости».

Женщину-водителя из Datsun вытащили спасатели. Пострадавшую доставили в больницу.

На фото с места аварии видно, что передние части у обеих машин разбиты.

Ранее фура с горючим вспыхнула под Волгоградом после столкновения трех грузовиков. Один человек погиб.

