IT-эксперт: MAX решил проблему с потерей информации в чатах

Система закрепления сообщений в MAX идеально решает проблему потери важной информации в активных групповых чатах. Любой значимый текст, адрес, расписание или прикрепленный документ можно зафиксировать в самой верхней части экрана переписки. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.

Эта информация будет постоянно отображаться поверх остальных сообщений для всех участников беседы, независимо от того, сколько сотен новых ответов появится внизу.

«Приложение позволяет закреплять сразу несколько таких важных заметок одновременно, формируя удобный список, между пунктами которого можно переключаться одним быстрым касанием. Это полностью избавляет участников от необходимости тратить время на бесконечное пролистывание многодневной истории сообщений в поисках нужных данных или повторно задавать одни и те же организационные вопросы», — сказал эксперт.

Вся самая критически важная информация всегда остается на самом видном месте. Это делает работу с коллективами максимально организованной и продуктивной.

