Ефимов: в районе Чертаново Центральное стартовало проектирование здания для отдела полиции

Стартовало проектирование нового здания для отдела полиции в районе Чертаново Центральное, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здание построят в рамках Адресной инвестиционной программы.

«На ул. Чертановской по программе „Безопасный город“ за счет средств городского бюджета возведут здание для отдела полиции площадью более 6 тыс. кв. м. Специалисты уже начали его проектирование. Объект переменной этажности — от 3 до 5 этажей — построят с использованием современных технологий и высококачественных материалов. Здесь будут созданы комфортные условия для несения службы, учебных занятий, тренировок и отдыха сотрудников полиции», — передает пресс-служба Градостроительного комплекса слова Ефимова.

Проект будет включать в себя специальные помещения для содержания задержанных лиц, зоны боевой и служебной подготовки, тылового обеспечения и другие функциональные пространства.

«Административное здание будет оснащено современными инженерными системами, укомплектовано мебелью и оборудованием. Внутри для профессиональной подготовки и совершенствования навыков специалистов будут предусмотрены тир со стрелковой галереей, тренажерный и спортивный залы. В здании также оборудуют служебные кабинеты, помещения для приема пищи и комнаты отдыха. Для проведения торжественных мероприятий и оперативных совещаний появится конференц-зал с мультимедийной системой», — уточнил руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Помимо этого, будет комплексно благоустроена и озеленена прилегающая территория. На ней высадят кустарники, заасфальтируют дорожки и уложат газон.

Для размещения транспорта будут предусмотрены подземная и наземная парковки. Безопасность сотрудников и посетителей будет обеспечена с помощью электронных систем защиты, наблюдения и контроля доступа.