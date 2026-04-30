«Сколько?!» В Анадыре цены на авокадо и шампиньоны превысили 1,5 тыс рублей

Фрукты и овощи стоимостью более 1 тыс руб за кг заметили в Анадыре

В Анадыре цена за килограмм авокадо и шампиньонов превышает 1,5 тыс. рублей. При этом цены на некоторые фрукты достигают 1,6 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

На совещании по вопросам социально-экономического развития Чукотки вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратился к министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики с просьбой объяснить, почему в Анадыре одно яблоко стоит 300 рублей.

В магазинах Анадыря килограмм авокадо стоит 1 820 рублей, а шампиньоны — 1 605 рублей. Груши можно приобрести за 1 625 рублей, помело — за 1 470 рублей, мандарины — за 1 350 рублей, апельсины — за 1 230 рублей, а бананы — за 1 120 рублей.

Кроме того, стоимость 1 кг редиса в местных магазинах составляет 1,4 тыс. рублей, кабачки — за 1 425, пекинская капуста — за 1 170, огурцы — за 715 рублей. Картофель стоит 145 рублей, морковь — 150.

Ранее жители Москвы обнаружили в одном из супермаркетов помидоры по цене почти 1000 рублей за килограмм — на ценнике значилось «Розовый рай» (Узбекистан) и надпись «удар по ценам».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.