Эвелина Бледанс прокомментировала извинения Соловьева перед Боней

Актриса Эвелина Бледанс поддержала извинения журналиста Владимира Соловьева перед Викторией Боней и назвала произошедшее показательным. По ее словам, публичное примирение стало важным сигналом, сообщает «Абзац» .

Журналист Владимир Соловьев ранее публично попросил прощения у блогера Виктории Бони за оскорбительные высказывания. Часть аудитории усомнилась в искренности этих слов, однако Бледанс положительно оценила завершение конфликта.

«Я очень рада, что человек извинился, потому что не стоит так обижать женщин. Все увидели, что женщин лучше любить и хвалить, а не обзывать, потому что они становятся злыми, кусачими и могут натворить всяких дел», — отметила артистка.

Тем временем политолог Вадим Сипров объяснил РИАМО, почему, по его мнению, в дискуссии Соловьева и Бони победил телеведущий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.