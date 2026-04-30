Атака БПЛА в Перми 30 апреля: что известно на данный момент

В материале РИАМО — об атаках на Пермь и о том, что происходит в городе сейчас.

Атаки БПЛА в Перми в конце апреля

Накануне в Перми вражеским БПЛА была атакована одна из промышленных площадок. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, пострадавших нет, была проведена эвакуация работников, а на объекте произошло возгорание. В регионе был объявлен режим «беспилотной опасности», который позже отменили.

После атаки не было зафиксировано превышений загрязняющих веществ.

Что известно об атаке БПЛА на Пермь 30 апреля

Утром 30 апреля губернатор сообщил о еще одной атаке беспилотника. Была объявлена беспилотная опасность, закрыт аэропорт и введен план «Ковер».

На данный момент Пермь продолжает отбивать воздушную атаку. Местные жители слышали несколько взрывов над городом. С момента первого взрыва сирена воздушной опасности выла уже три раза. Официальных сведений о пострадавших и разрушениях в ЧП не было.

Кроме того, в небе был замечен дрон, который пролетел мимо дома и попал в значимый объект.

Что сообщают жители Перми

Жители рассказали, что утром на Нагорном слышали два взрыва. В городе появился новый источник дыма. Очевидцы утверждают, что слышали взрывы в районе Компроса, в ЖК «Арсенал», на комплексе ПНИПУ, на Садовом, улицах Папанинцев и 25 Октября. Сирены слышали в Левшино, ЖК «Гулливер», микрорайоне Крохалева, на Висиме, в районе площади Дружбы, технопарка Morion Digital и у ГУ МВД по Пермскому краю.

«Знаю, что в Перми сейчас режим БПЛА, и в последнее время его часто объявляют, но впервые слышу, чтобы в Закамске включили сирены. Немного жутко. Живем в Боровиках, Дзержинский район», — приводит слова жительницы Перми издание 59.RU.

В Пермском классическом университете 30 апреля отменили занятия. Также в министерстве образования Пермского края обратились к родителям и добавили, что необходимости забирать детей нет, а после отмены опасности занятия продолжатся в обычном режиме.

Есть ли пострадавшие в результаты атаки БПЛА на Пермь

«Пострадавших и значимых разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал Дмитрий Махонин.