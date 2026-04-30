29 апреля в Наро-Фоминске увековечили память еще 45 бойцов — кадровых военных и добровольцев, погибших при выполнении задач специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Памятный знак был открыт в августе 2023 года в городском парке «Звезда». Тогда на черном граните выбили имена 88 героев.Мемориал «Черный тюльпан» много лет назад стал местом встречи воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане.

Со временем он превратился в Сквер памяти погибших в Чечне и других локальных конфликтах. Сейчас сюда приходят те, кто потерял близких на фронтах спецоперации.Церемония была по-военному краткой, торжественной и очень искренней. Море цветов, горькие слезы. Каждый, кто подходил к плите, нежно гладил золотые буквы на граните — имя родного человека — и шептал самые важные слова.

«Они шагнули в вечность, отдав самое дорогое — свои жизни — за право существования нашей Родины. Это настоящие герои Отечества. Сохранить о них память — это малое, что мы можем сделать. И самое важное!» — сказал председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.