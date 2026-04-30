Камеры уже готовы: автоэксперт оценил идею снизить порог штрафов до 2–3 км/ч

«Сами ограничения скорости в контексте современной транспортной системы во многом выглядят устаревшими. Мы фактически плетемся по дорогам на современных автомобилях, потому что дорожная инфраструктура сильно отстает от развития транспорта и текущих потребностей. У нас очень мало скоростных дорог с адекватными лимитами», — сказал Баканов.

Он пояснил, что отсюда и появилась нынешняя практика с нештрафуемым порогом.

«Это, по сути, такой же перекос, как и сама проблема. Ни в одной стране нет настолько большого допуска. Максимум — порядка +10 километров в час, но не больше. При этом, даже с учетом европейского опыта, где этот порог существует, я не думаю, что сейчас его будут снижать. Это потребует изменений в законодательстве, а любые изменения в такой громоздкой системе требуют серьезных усилий и времени», — отметил автоэксперт.

Баканов уточнил, что технически камеры уже давно способны фиксировать превышение с точностью до 1–2 километров в час.

«Сейчас поводов для беспокойства, по сути, нет. Это скорее информационный шум, который поднимают СМИ без реальных оснований. В идеале, конечно, систему нужно приводить в порядок. Не должно быть такого большого порога, но прежде должен быть проведен полноценный аудит дорог. Об этом давно говорят, но реальных результатов мы пока не увидели», — рассказал специалист.

По его оценке, нужно проанализировать состояние всей дорожной сети и определить, где какое ограничение скорости действительно оправдано. Пока этого не сделано, система остается в том виде, в каком есть.

Ранее сообщалось, что в ЦОДД готовы снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2–3 км/ч. Однако соответствующее решение должны принять в правительстве и МВД.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.