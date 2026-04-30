Житель Перми рассказал подробности атаки БПЛА на город

В Перми после атаки беспилотников сохраняется режим воздушной опасности, в городе усилили меры безопасности. Иногда в городе чувствует запах гари, рассказал один из местных жителей в беседе с изданием «Абзац» .

Основной удар пришелся на территорию крупного промышленного узла, где сосредоточены важные производственные мощности региона. В городе продолжают звучать сигналы тревоги.

Студентов Пермского государственного национального исследовательского университета и филиала Российского экономического университета имени Плеханова перевели на дистанционное обучение. Власти ввели дополнительные меры безопасности.

«Периодически люди слышат хлопки. Теперь два очага возгорания. Беспилотная опасность с самого утра, ее не отменяют, сирены даже сейчас слышны. Запаха в центре нет, но на окраине ближе к очагам запах есть», — рассказал очевидец.

Пермский край вторые сутки подвергается атакам беспилотников. Накануне, по официальным данным, были сбиты 98 БПЛА в восьми регионах России, включая Пермский край и Оренбургскую область.

