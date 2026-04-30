В Свердловской области ввели режим беспилотной опасности
В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности. Жителей призвали соблюдать ограничения и сообщать о подозрительных предметах по номеру 112, сообщает ОТВ-Екатеринбург.
В регионе действуют дополнительные меры безопасности. Ответственные службы и ведомства работают в усиленном режиме.
Жителям категорически запрещено подбирать или перемещать обломки, а также снимать работу систем противовоздушной обороны и беспилотников.
О подозрительных объектах необходимо сообщать по единому номеру 112. При ограничении связи актуальную информацию рекомендуют отслеживать в приложении МАКС.
Ранее, 25 апреля, беспилотник повредил жилой комплекс в центре Екатеринбурга.
