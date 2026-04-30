С 1 мая 2026 года вступят в силу изменения в сфере ЖКХ и регистрации граждан: жильцы ряда домов перейдут на прямые расчеты за электроэнергию, а МВД сможет быстрее снимать с учета фиктивно прописанных, сообщает Life.ru .

Мосэнергосбыт сообщил о переходе на прямые договоры с гарантирующим поставщиком электроэнергии. С 1 мая 2026 года собственники жилья в указанных домах автоматически вступят в договорные отношения без подписания бумаг. Договор будет действовать бессрочно. Платежи за общедомовые нужды сохранятся через управляющие компании. Квитанции за май жители получат в июне. Показания счетчиков нужно передавать ежемесячно с 15 по 26 число.

Юрист Елена Кузнецова сообщила, что в мае изменится и внешний вид квитанций ЖКХ.

«В них появятся новые строки об уборке, ремонте, вывозе мусора, обслуживании счетчиков. Укажут перерасчеты и льготы. Суммы за содержание и ремонт общедомового имущества разобьют на отдельные позиции. Это наглядно покажет, за что и какая оплата идет. Таким образом, вырастет детализация счета. Структура выплат станет понятнее», — рассказала юрист.

Также с 1 мая представители коренных малочисленных народов, ведущие кочевой образ жизни, смогут регистрироваться по адресу местной администрации в муниципалитетах по маршруту кочевок. При смене маршрута или отказе от кочевого образа жизни предусмотрено снятие с учета.

Кроме того, МВД получит право снимать с регистрационного учета при доказанной фиктивной прописке.

«Соответственно, выписать „мертвую душу“ из квартиры можно будет без нервотрепки и долгих судов. Если человек фиктивно прописан — процедура займет всего неделю, а не месяцы, как раньше. В результате рынок недвижимости станет прозрачнее. Снизится число „резиновых“ квартир», — рассказал генеральный директор pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

