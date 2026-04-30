Отпуск с отитом и чеком почти на €1000: главные ловушки для туристов в мае

«Лучи»: туристы за границей чаще всего болеют ОРВИ и отитами

Думаете, поездка в Турцию или на Мальдивы защитит от простуд? Статистика страховых случаев за весну говорит об обратном: почти половина всех обращений в теплых странах — это ОРВИ и отиты. Рассказываем, почему «детский пакет» в страховке — это не роскошь, а способ сэкономить до 85 000 рублей, и на что на самом деле улетают деньги туристов в Таиланде, Европе и Африке.

Сколько стоит болезнь в отпуске?

Весенние риски — это не только чихание, но и конкретные счета из зарубежных клиник. Аналитики страховой компании «Лучи» подсчитали для РИАМО среднюю стоимость «неудачного отдыха» на основе 1200 реальных кейсов:

Проблема Средний чек (€) В рублях (курс ~88) ОРВИ €150 ~13 200 ₽ Отит (воспаление уха) €97 ~8 536 ₽ Заболевания ЖКТ €195 ~17 160 ₽ Травмы €495 ~43 560 ₽ Болезни внутренних органов €950 ~83 600 ₽

Где и чем болеют туристы весной

Почти 70% всех проблем со здоровьем в поездках приходятся на четыре группы: простуды, травмы, расстройства желудка и отиты. При этом солнце не гарантирует безопасности.

Мальдивы и Сейшелы — «зона риска № 1»: здесь зафиксирован самый высокий показатель ЛОР-проблем — 48,48% . Причина проста: резкий контраст между жарой и ледяными кондиционерами в отелях, а также отиты (18,18% случаев) из-за частого купания в бассейнах.

Страны Востока: почти половина всех обращений ( 47,27% ) связана с респираторными заболеваниями и отитами.

Турция: несмотря на близость к лету, доля простуд и отитов достигает 42,54% . Отит здесь «косит» каждого десятого туриста (11,4%).

Европа: казалось бы, привычный климат, но 41,27% туристов обращаются к врачам именно с простудами и отитами.

Африка — «удар по желудку»: здесь респираторные проблемы отступают перед заболеваниями ЖКТ, это каждое четвертое обращение ( 26,83% ).

Таиланд: страна «сочетает» в себе все — высокий риск отитов ( 10,27% ), массовые отравления и расстройства ЖКТ ( 20,53% ).

Индия, Шри-Ланка и Китай: в этих странах каждый пятый турист ( 19,3%) обращается за помощью из-за проблем с пищеварением.

Особая зона риска: дети

Если вы едете с ребенком, риск медицинского ЧП возрастает в разы. Весной и в начале высокого сезона статистика неумолима:

у детей до 5 лет на простуды и отиты приходится 60,8% всех обращений.

у школьников (6–13 лет) — 52,8%.

Дополнительно весной фиксируется всплеск аллергий на цветение и укусов клещей.

Инструкция туриста

Чтобы не оставить весь бюджет отпуска в аптеке и не воевать со страховой, следуйте трем правилам:

проверьте наполнение полиса. Весной в нем обязательно должны быть: ЛОР-заболевания (отиты), кишечные инфекции и телемедицина (онлайн-консультация врача).

Сначала звонок, потом — врач. Если ситуация не критическая, всегда сначала звоните по номеру в полисе. Самостоятельный поход в клинику может стать причиной отказа в выплате.

Собирайте «бумажки». Для возмещения расходов вам понадобятся не только чеки, но и оригиналы рецептов, выписки с диагнозом и результаты всех обследований.

