Отпуск с отитом и чеком почти на €1000: главные ловушки для туристов в мае
Думаете, поездка в Турцию или на Мальдивы защитит от простуд? Статистика страховых случаев за весну говорит об обратном: почти половина всех обращений в теплых странах — это ОРВИ и отиты. Рассказываем, почему «детский пакет» в страховке — это не роскошь, а способ сэкономить до 85 000 рублей, и на что на самом деле улетают деньги туристов в Таиланде, Европе и Африке.
Сколько стоит болезнь в отпуске?
Весенние риски — это не только чихание, но и конкретные счета из зарубежных клиник. Аналитики страховой компании «Лучи» подсчитали для РИАМО среднюю стоимость «неудачного отдыха» на основе 1200 реальных кейсов:
Проблема
Средний чек (€)
В рублях (курс ~88)
ОРВИ
€150
~13 200 ₽
Отит (воспаление уха)
€97
~8 536 ₽
Заболевания ЖКТ
€195
~17 160 ₽
Травмы
€495
~43 560 ₽
Болезни внутренних органов
€950
~83 600 ₽
Где и чем болеют туристы весной
Почти 70% всех проблем со здоровьем в поездках приходятся на четыре группы: простуды, травмы, расстройства желудка и отиты. При этом солнце не гарантирует безопасности.
- Мальдивы и Сейшелы — «зона риска № 1»: здесь зафиксирован самый высокий показатель ЛОР-проблем — 48,48%. Причина проста: резкий контраст между жарой и ледяными кондиционерами в отелях, а также отиты (18,18% случаев) из-за частого купания в бассейнах.
- Страны Востока: почти половина всех обращений ( 47,27%) связана с респираторными заболеваниями и отитами.
- Турция: несмотря на близость к лету, доля простуд и отитов достигает 42,54%. Отит здесь «косит» каждого десятого туриста (11,4%).
- Европа: казалось бы, привычный климат, но 41,27% туристов обращаются к врачам именно с простудами и отитами.
- Африка — «удар по желудку»: здесь респираторные проблемы отступают перед заболеваниями ЖКТ, это каждое четвертое обращение ( 26,83%).
- Таиланд: страна «сочетает» в себе все — высокий риск отитов ( 10,27%), массовые отравления и расстройства ЖКТ ( 20,53%).
- Индия, Шри-Ланка и Китай: в этих странах каждый пятый турист ( 19,3%) обращается за помощью из-за проблем с пищеварением.
Особая зона риска: дети
Если вы едете с ребенком, риск медицинского ЧП возрастает в разы. Весной и в начале высокого сезона статистика неумолима:
- у детей до 5 лет на простуды и отиты приходится 60,8% всех обращений.
- у школьников (6–13 лет) — 52,8%.
Дополнительно весной фиксируется всплеск аллергий на цветение и укусов клещей.
Инструкция туриста
Чтобы не оставить весь бюджет отпуска в аптеке и не воевать со страховой, следуйте трем правилам:
- проверьте наполнение полиса. Весной в нем обязательно должны быть: ЛОР-заболевания (отиты), кишечные инфекции и телемедицина (онлайн-консультация врача).
- Сначала звонок, потом — врач. Если ситуация не критическая, всегда сначала звоните по номеру в полисе. Самостоятельный поход в клинику может стать причиной отказа в выплате.
- Собирайте «бумажки». Для возмещения расходов вам понадобятся не только чеки, но и оригиналы рецептов, выписки с диагнозом и результаты всех обследований.
